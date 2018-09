'Maria Sensi come seconda mamma per me'

ROMA, 15 SET - "Questo è un giorno triste perché è scomparsa una persona a me cara, una seconda mamma. Mi unisco al grande dolore della famiglia Sensi. È un momento triste per me e per tutti i romanisti perché lei era veramente una grandissima romanista". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, all'indomani della scomparsa di Maria Sensi, moglie dell'ex presidente giallorosso, Franco.