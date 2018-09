'Juve più forte ma possiamo recuperare'

ROMA, 15 SET - "Il campo ha detto che la Juventus è più forte perché ha 9 punti. Noi dobbiamo essere bravi a rimettere le cose a posto, cercando di capire che la Juve non è di un altro pianeta da oggi. Vince da diversi anni, lo ha dimostrato coi fatti. Noi dobbiamo recuperare terreno, ne abbiamo la possibilità ritrovando determinazione e cattiveria. Sicuramente avremmo voluto qualche punto in più in classifica, ma siamo ancora in tempo per riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada nell'ultimo periodo". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della gara col Chievo all'Olimpico. Il tecnico della Roma sottolinea che quella di domani "è la prima partita di un ciclo importantissimo, ma credo sia quella più delicata. Dopo la penalizzazione in classifica il Chievo verrà qui con determinazione e desiderio di portare a casa un risultato positivo, ma noi non possiamo che ragionare sui tre punti".