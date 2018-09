Anche Mattarella al 58/o Salone nautico

ROMA, 15 SET - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita al 58/o Salone nautico internazionale di Genova, appuntamento imperdibile per appassionati e operatori del mondo della nautica, in programma fra il 20 e il 25 settembre prossimi. La notizia è stata comunicata alla presidente di Ucina Confindustria nautica, Carla Demaria, dalla segreteria del capo dello Stato.