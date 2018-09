Parma sbanca San Siro, 1-0 all'Inter

ROMA, 15 SET - Il Parma batte l'Inter 1-0 (0-0) a San Siro in un anticipo della 4/a giornata del campionato di Serie A. E' la seconda sconfitta per i nerazzurri in campionato. Decisivo il gol-spettacolo dell'ex Dimarco, un tiro di sinistro da fuori area che ha sorpreso Handanovic al 34' st. Icardi, lasciato inizialmente panchina, è stato impiegato da Spalletti nella ripresa senza incidere.