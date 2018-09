Farfalle d'argento a Sofia e pass Tokyo

ROMA, 15 SET - Le Leonesse della ginnastica ritmica staccano il pass per Tokyo 2020. Le azzurre di Emanuela Maccarani, impegnate a Sofia nei Campionati Mondiali, ottengono la carta olimpica grazie allo splendido argento vinto nell'all-around (44.825 punti) alle spalle della Russia (46.300) e davanti alle padrone di casa della Bulgaria (42.050). La Nazionale azzurra è certa della propria partecipazione ai Giochi giapponesi con quasi 2 anni di anticipo, una qualificazione ottenuta da vice campionessa del mondo. L'Italia ha già ottenuto altre 11 carte olimpiche per Tokyo 2020: 2 nel tiro a volo e 9 (per 6 equipaggi) nella vela.