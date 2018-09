'Rischiato, ma necessario per vincere'

ROMA, 15 SET - "Malato di Genova in fase di guarigione? Non è che non ero soddisfatto, la partita era stata fatta come la volevano, nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, ma l'idea di mettere giocatori tra le linee c'era''. Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti racconta ai microfoni di Sky la vittoria del suo Napoli al San Paolo contro la Fiorentina. ''Nella seconda parte - aggiunge Ancelotti - abbiamo intensificato un po' di più, abbiamo perso un po' di equilibrio e rischiato qualcosa in più, ma era necessario per vincere. A Genova non eravamo proprio malati, abbiamo preso un semplice raffreddore, ma bisogna stare attenti perchè quel raffreddore può sempre tornare''.