Giochi 26:Appendino,attendiamo decisioni

TORINO, 15 SET - La posizione della Città di Torino sulle Olimpiadi invernali del 2026 "resta la medesima". La sindaca Chiara Appendino risponde così al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che aveva chiesto "ai tre sindaci (Torino, Milano, Cortina, ndr) di ufficializzare la loro disponibilità rispetto allo schema proposto dal Coni". "Preso atto delle Sue dichiarazioni e della bozza di protocollo di intenti ricevuta, non contenente alcuna sostanziale novità rispetto a quanto ampiamente discusso e priva di maggiori approfondimenti rispetto agli elementi di criticità più volte evidenziati - scrive la prima cittadina - la posizione della Città di Torino resta la medesima". Parole che suonano come interlocutorie e che, di fatto, rimandano la palla al governo. "Rimango a disposizione del governo per quanto richiesto - conclude Appendino - nell'attesa di conoscere una sua decisione chiara e definitiva, anche in tema di stanziamento di eventuali risorse necessarie per la candidatura".