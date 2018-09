Calcio: Frosinone-Sampdoria 0-5

ROMA, 15 SET - Manita della Sampdoria al Frosinone: il terzo anticipo della quarta giornata del campionato di serie A vede i blucerchiati vincere 5-0 in casa del Frosinone. A segno tutto l'attacco doriano: apre le danze Quagliarella, poi una doppietta di Defrel (in testa alla classifica marcatori con 4 reti all'attivo), Caprari e Kownacki su rigore mandano al tappeto i ciociari al loro esordio davanti al pubblico di casa dopo le due giornate di squalifica dello Stirpe. La formazione di Giampaolo (che mercoledì recupera il match con la Fiorentina, rinviato dopo il crollo del ponte Morandi) dopo la vittoria sul Napoli conferma di essere in stato di grazia, di contro il Frosinone, ancora senza vittorie, dopo un buon primo tempo è 'crollato' nella ripresa.