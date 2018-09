Real Madrid solo 1-1 con Athletic Bilbao

ROMA, 15 SET - Il Real Madrid - prossimo avversario della Roma in Champions league - non regge il passo del Barcellona (i catalani sono in testa alla classifica con 12 punti): i 'blancos' non vanno oltre l'1 a 1 in casa dell'Athletic Bilbao. Padroni di casa in vantaggio dopo 31 minuti con Muniar. Il pareggio del Real Madrid arriva nella ripresa, al 19' con il neo entrato Isco servito da Bale.