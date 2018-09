F1: Singapore, guida Hamilton,Vettel 2/o

ROMA, 16 SET - Partenza da brividi e subito safety car al via del Gp di F1 a Singapore, 15/a prova del Mondiale. In testa è volato subito Lewis Hamilton, mentre Vettel alla terza curva ha preso il secondo posto, superando Verstappen; nelle retrovie Ocon della Force India è entrato in contatto con il compagno di squadra Perez ed è finito contro il muro. Safety car in pista.