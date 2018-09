Juve-Sassuolo: Dybala torna titolare

TORINO, 16 SET - Dybala in campo dal 1' in Juventus-Sassuolo. Allegri prova il 4-3-3 con Cristiano Ronaldo e l'argentino insieme al confermatissimo Mandzukic. Il numero 10 bianconero torna così titolare dopo due partite iniziate in panchina. Nella formazione ufficiale centrocampo a tre della Juventus con Emre Can al posto di Pjanic accanto a Matuidi e Khedira. Il quartetto difensivo è formato da De Sciglio, Benatia, Bonucci e Alex Sandro.