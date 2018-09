Spalletti a camera ardente Maria Sensi

ROMA, 16 SET - Oggi la camera ardente, domani i funerali. Roma giallorossa si prepara per l'ultimo saluto a Maria Sensi, moglie dell'ex presidente Franco. Che è stata ricordata anche allo stadio Olimpico, con un minuto di raccoglimento prima della partita col Chievo, e dalla Curva Sud con uno striscione ("Vessilli al vento per chi ha amato la Roma. Ciao signora Maria"). Alla camera ardente allestita all'ospedale Gemelli sono invece passati per le condoglianze alla famiglia il ct dell'Under21, Luigi Di Biagio, e il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti. Quest'ultimo è rimasto all'interno per oltre un'ora prima di salutare Rosella Sensi e andar via. Su Twitter è invece arrivato il messaggio di cordoglio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. I funerali verranno celebrati domattina nei pressi del Verano, nella stessa chiesa (San Lorenzo fuori le mura) in cui nell'agosto del 2008 la città salutò per l'ultima volta Franco.