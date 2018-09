Hamilton, hanno lottato poi sono spariti

ROMA, 16 SET - Entusiasta per la vittoria e per lo strapotere mostrato in pista ancora una volta. Così il pilota della Mercedes Lewis Hamilton si è presentato ai microfoni di Sky sport dopo aver trionfato anche al gp di Singapore. "E' stata una gara dura, con una bellissima partenza" ha detto il leader della classifica iridata, poi senza citare direttamente la Ferrari ha aggiunto: "loro hanno lottato bene poi sono spariti della gara". Il campione del mondo ha sottolineato il duello con Max Verstappen che lo ha tallonato fino alla fine: "al momento dei doppiaggi ho avuto un pò di sfortuna, quelli che mi stavano davanti si spostavano da una parte e dell'altra, era difficili seguirli, non mi lasciavano andare, e Max continuava ad avvicinarsi tantissimo, ha lottato bene, mi ha dato molto filo da torcere. E' sembrata una gara lunga, che non finiva mai".