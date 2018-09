Ronaldo: Un po' ansioso, ma gol arrivava

ROMA, 16 SET - "Avevo voglia di far gol, ero un po' ansioso, perché ero andato via dal Real Madrid, per tutto quello che è successo e per il gol che non arrivava, ma oggi sono contento. Sapevo che il gol sarebbe arrivato". Così Ronaldo a Sky Sport, dopo la doppietta al Sassuolo, che ha regalato la vittoria per 2-1 alla Juventus. "Il Sassuolo ha giocato bene, ma ha giocato bene anche la Juve: devo ringraziare i compagni che mi hanno permesso di fare gol. La Champions è il torneo che più mi piace, spero in un po' di fortuna per la Juve".