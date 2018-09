Ministop Roma-Chievo,Dazn "Stacco regia"

ROMA, 16 SET - Venti secondi di blackout e arriva lamentele sui social a Dazn per la diretta di Roma-Chievo. Qualche telespettatore ha protestato per alcuni 'buffering' durante le fasi del match dell'Olimpico, ma soprattutto per un 'nero' di una ventina di secondi nella parte finale del primo tempo. "Nel corso di Roma-Chievo Verona non abbiamo riscontrato particolari problematiche. Si è verificato uno stacco di regia di pochi secondi, durante il 'cooling break', che non ha fatto perdere minuti di gioco ai telespettatori", la risposta ufficiale di Dazn.