Allegri: Costa? Non deve succedere

ROMA, 16 SET - "Forse c'era un fallo, ma questi episodi non devono succedere. Non dobbiamo cadere nelle provocazioni. Era una partita in discesa, chiusa, invece non abbiamo giocato di squadra, volevamo dribblare un po' tutti. Perché gli altri entrano, qualcuno si innervosisce e succede quello che è successo". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta ai microfoni di Sky il gol subito nel finale dal Sassuolo e l'espulsione di Douglas Costa. "Noi dobbiamo essere bravi - ha aggiunto -, solo episodi come questi possono metterci in difficoltà". "Ronaldo in ansia per il gol? Io no. Era andato vicino a segnare già nelle prime tre partite. Oggi era stato un po' frettoloso in qualche occasione, poi il calcio toglie e dà, è arrivato quel palo e quindi il gol".