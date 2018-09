Serie B, il Palermo vince in rimonta a Foggia

FOGGIA - PALERMO 1 - 2

FOGGIA (4-3-3): Bizzarri 5; Tonucci 6 (42' st Gerbo sv), Martinelli 6, Camporese 5.5, Zambelli 6 (25' st Cicerelli 6); Deli 6, Carraro 5.5, Agnelli 5; Chiaretti 5 (Gori 22' st 55.), Kragl 6.5, Mazzeo 5. In panchina: Nppert, Cavallini, Arena, Sarri, Ranieri, Loiacono, Rubin, Boldor, Ramè. Allenatore: Grassadonia 5.

PALERMO (3-4-3): Brignoli 6; Bellusci 6, Rajkovic 6.5, Pirrello 6; Salvi 7, Haas 6, Jajalo 6, Mazzotta 6 (31' st Aleesami 6); Falletti 6 (34' st Murawski sv), Trajkovski 7, Puscas 6 (43' st Nestorovski sv). In panchina: Pomini, Alastra, Accardi, Moreo, Embalo, Fiordilino, Szyminski. Allenatore: Tedino 6.5.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.

RETI: 37' Kragl; 9' st Salvi, 16' st Trajkosvski.

NOTE: serata fresca. Terreno in ottime condizioni. Spettatori 12.000 circa con un centinaio di tifosi ospiti. Ammoniti: Deli, Bellusci, Falletti, Tonucci, Camporese, Murawski. Angoli: 3-6. Recuperi: 0'-5'.

Il Palermo rimonta il Foggia nella ripresa e porta via tre punti preziosi dallo Zaccheria mandando in crisi i pugliesi. Il primo spunto degno di nota al 9' con un tiro fiacco di Zambelli al termine di una azione corale tutta di prima. Il Foggia va vicino al gol al 14' con una punizione di Kragl su cui si salva in angolo Brignoli. Il Palermo prova qualche ripartenza, ma il Foggia passa al 37' con un siluro del solito Kragl da almeno 30 metri che sorprende il numero uno siciliano. La ripresa si apre con il pari ospite al 9' firmato da Salvi. Il Foggia sbanda, Bizzarri si mostra spesso indeciso e il Palermo raddoppio al 16' con Trajkovski con una conclusione dalla distanza. Dall’altra parte Brignoli è super sul tiro a rientrare di Deli. Poi Bizzarri rimedia su Trajkosvski. Inutile il forcing finale pugliese.