Milan, Maldini "deve crescere mentalità"

ROMA, 17 SET - "Condivido le parole di Gattuso, questa è una squadra che deve crescere, soprattutto in mentalità. La mentalità fa sì che non prendi il 2-0, magari non inizi la partita così male, ma che alla fine, magari, vieni fuori con la vittoria. È proprio lì che bisogna insistere. Non dobbiamo dimenticarci che veniamo da due anni con due sesti posti e, di conseguenza, la strada è molto lunga". Così il direttore area sport del Milan, Paolo Maldini. "C'è un progetto serio, abbiamo intenzione di portare questa squadra ai massimi livelli -ha proseguito- ma un aspetto da curare è, sicuramente, quello della mentalità. Ci sono giocatori giovani, che ancora non sono convinti di quello che possono dare. E' per quello che il dialogo con l'allenatore e con i calciatori, da parte mia, da parte di Leonardo, da parte della società, lo vediamo come una cosa fondamentale". "Il nostro obiettivo -ha ribadito Maldini- è arrivare in Champions, di fare bene in Europa League. Paragonare adesso il Milan alla Juve è molto prematuro".