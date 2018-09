Ciclismo:Mondiali,convocati Nibali e Aru

MILANO, 17 SET - Vincenzo Nibali e Fabio Aru: è un'Italia a due punte, quella convocata dal ct azzurro del ciclismo, Davide Cassani, per il Mondiale su strada a Innsbruck, in programma il 30 settembre. Aru è nel gruppo azzurro, nonostante la brutta caduta alla Vuelta. I convocati sono, oltre ad Aru e Nibali, Gianluca Brambilla, Dario Cataldo, Damiano Caruso, Alessandro De Marchi, Davide Formolo, Gianni Moscon, Franco Pellizzotti, Domenico Pozzovivo, Davide Villella e Giovanni Visconti. Di loro, otto parteciperanno alla gara in linea. Per la cronometro Cassani si affiderà a Fabio Felline e Alessandro De Marchi. I convocati, annunciati stamattina a Milano, inizieranno un collegiale il prossimo 23 settembre a Torbole, in Trentino, per poi trasferirsi in Austria il 27 settembre.