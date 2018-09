Aspirante politico trentino contro Costa

TRENTO, 17 SET - Suscitano polemiche in Trentino le pesanti affermazioni di un candidato del centrodestra alle prossime regionali a carico di Douglas Costa. Se Costa della Juventus perde la testa, sputando a un avversario, uno dei candidati di centrodestra della Civica Trentina al consiglio provinciale di Trento perde la testa su Facebook e, rivolto proprio ai tifosi della Juve, scrive: "Avete le scimmie che sputano, gobbi". La storia viene raccontata oggi dal quotidiano 'Trentino', che pubblica anche uno 'screen-shot' del post pubblicato dal candidato Carmelo Innocente Furina, che poi lo ha rimosso. Furina ha chiesto scusa per le esternazioni razziste. "Non volevo insultare nessuno - ha spiegato - si trattava solo di una battuta rivolta agli ultrà della Juve". Ha preso le distanze dal gesto anche il sottosegretario della Lega Maurizio Fugatti, candidato presidente della coalizione di centrodestra.