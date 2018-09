Maria Sensi, Rosella "tifi Roma da lassù

ROMA, 17 SET - "Adesso starà insieme al suo amato Franco, si riabbracceranno e magari vedranno le partite. In qualche modo si sono ricongiunti". Non trattiene le lacrime Rosella Sensi nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura per l'ultimo saluto a mamma Maria. Nella chiesa a due passi dal Verano per i funerali c'è la Roma del passato e quella del presente, con la dirigenza al completo: Baldissoni, Gandini, Conti, e poi Totti, l'allenatore Di Francesco e il capitano De Rossi. A salutare la sora Maria però non è solo la figlia, che la descrive come "una grande donna, una moglie meravigliosa e una madre unica. Fiera di essere romana e romanista. Anche in ospedale seguiva la Roma". La ricorda anche Zeman, presente alle esequie come l'altro ex tecnico romanista Claudio Ranieri: "Penso che la famiglia Sensi alla Roma ha dato tutto, non solo sul piano umano ma anche su quello economico, e penso che ha raccolto meno di quello che meritava. La signora Maria mi voleva bene, era una grande tifosa. Mi dava anche consigli".