Spalletti:Zitti e raddrizzare situazione

MILANO, 17 SET - "I risultati sono questi, per cui adesso stiamo zitti e proviamo a raddrizzare la situazione". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Tottenham. "C'è tutto il tempo possibile per recuperare - ha proseguito -. Questa competizione deve essere l'obiettivo sempre per un club come l'Inter. In campionato c'è da andare a riprendere quei punti, per poi essere a rigiocarsi questa competizione". "Contro il Parma mi è piaciuto poco la fretta negli ultimi 10' - le parole di Spalletti -. Dovevamo far gol, ci è mancato quello, per il resto fino al 70' siamo stati ordinati e continui".