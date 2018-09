Olimpiadi 2026: Sapporo no a candidatura

LOSANNA (SVIZZERA), 17 SET - La città giapponese di Sapporo ha rinunciato alla candidatura per ospitare i Giochi olimpici invernali 2026. La decisione, ufficializzata oggi dal Cio dopo un incontro a Losanna con i rappresentanti del Comitato olimpico giapponese e della città di Sapporo, è stata presa a causa dei gravi danni causati dal recente terremoto. Sapporo ha fatto sapere che lavorerà per formalizzare la candidatura per i Giochi 2030. Dopo l'uscita di scena di Sapporo, restano al momento interessate a ospitare le Olimpiadi del 2026 l'Italia, con la candidatura congiunta di Milano, Torino e Cortina, Stoccolma (Svezia), Calgary (Canada) ed Erzurum (Turchia). La città, o le città ospitanti, saranno scelte nella sessione del Cio in programma a Milano nel settembre 2019.