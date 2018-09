Basket: Torino ha ingaggiato l'ala Rudd

TORINO, 17 SET - L'Auxilium Fiat Torino ha arricchito la rosa a disposizione del coach Larry Brown, ingaggiando il 27enne Victor Rudd, ala grande di 206 centimetri nato a Los Angeles e cresciuto all'Università di Arizona State per poi passare a South Florida. Dopo i primi anni in D-League, lo sbarco in Europa dove ha vestito prima la maglia del Niznhy Novgorod, quindi quella del Maccabi Tel Aviv e del Cska Mosca, quest'ultima con un ruolo decisamente marginale. Rudd arriverà a Torino la prossima settimana, pochi giorni dopo Jamil Wilson, diventato padre e atteso in città il 22 settembre.