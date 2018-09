Ancelotti: Chi non recupera resta fuori

NAPOLI, 17 SET - "Sulla formazione deciderò stasera, devo osservare bene chi ha giocato sabato, perché abbiamo bisogno di una squadra fresca, visto che domani i ritmi saranno alti". Lo dice l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia dell'esordio in Champions League contro la Stella Rossa. "Dobbiamo valutare bene come stanno i giocatori - ha spiegato -. Anche perché, sabato contro la Fiorentina faceva molto caldo, c'era tanta umidità e qualcuno ha avuto crampi. Insigne? Ha mostrato che può giocare dovunque, l'importante è che continui così. Si è dimostrato preciso, volitivo nella nuova posizione in attacco, per domani vediamo. Chi non ha recuperato rimane fuori".