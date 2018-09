Champions: Pochettino, vincere a S. Siro

MILANO, 17 SET - "Speriamo di vincere domani, ma non siamo favoriti. Spalletti è un grande allenatore e l'Inter ha un'ottima squadra, sarà difficile". Lo ha detto il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, nella conferenza alla vigilia della sfida contro i nerazzurri. "L'Inter è nella nostra stessa situazione, credo che arriviamo in un momento simile per quel che riguarda il fattore mentale - ha proseguito -. Entrambe le squadre lotteranno per cambiare il trend". Non ci saranno, oltre agli infortunati Alli, Lloris e Sissoko, anche Trippier e Alderweireld, fuori per scelta tecnica. "Non si possono schierare tutti, 11 giocatori vanno in campo e sette in panchina - ha detto Pochettino. Dobbiamo cercare di essere più forti, le ultime sconfitte sono un campanello d'allarme per migliorarci. Kane? Ovviamente deve migliorare, ma è troppo facile dargli la colpa, i tifosi devono ringraziarlo per tutto quello che ha dato".