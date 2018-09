Basket: Ungheria-Italia 63-69

ROMA, 17 SET - Ungheria-Italia 63-69 (14-20, 28-39, 51-52) a Debrecen, in una partita delle qualificazioni al Mondiale di basket del 2019. Gli azzurri bissano così il successo di venerdì scorso, a Bologna, contro la Polonia, e consolidano il secondo posto nel girone J. Top scorer dell'Italia è Gigi Datome con 18 punti, mentre per l'Ungheria è David Vojvoda con 25. Gli azzurri- che questa sera hanno sofferto solo nel terzo tempo l'aggressività dei magiari - torneranno in campo il 29 novembre, quando riceveranno la Lituania. Il 2 dicembre faranno visita alla Polonia.