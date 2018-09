Figc,Abodi 'senza unità non disponibile'

ROMA, 18 SET - "Una mia candidatura a presidente della Federcalcio? Per la verità ho letto solo cose sui giornali, anche gratificanti, ma non c'è mai stata interlocuzione con i soggetti interessati. Se il presupposto non è quello di favorire una candidatura la più ampia possibile, se non addirittura totalitaria, per quanto mi riguarda il tema non si pone". Il presidente dell'Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi, allontana così la possibilità di una sua candidatura alla presidenza della prossima Figc. "Io sono stato coinvolto mio malgrado perché non ho alzato io il dito. C'è un impegno rilevante e bisogna fare le cose una alla volta. Ho una responsabilità istituzionale all'Ics, e conosco bene la differenza tra i ruoli". Per quanto riguarda l'attuale momento che si sta respirando a via Allegri, Abodi ammonisce: "E' evidente che ci sia la necessità di superare velocemente la fase di commissariamento, che ha prodotto effetti oggettivamente negativi".