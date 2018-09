Manolas "rispetto per Real, non paura"

ROMA, 18 SET - La Roma non può permettersi di scendere in campo al Bernabeu e ripetere le prestazioni offerte in avvio di campionato. Lo dice chiaramente Kostas Manolas alla viglia dell'esordio in Champions in casa del Real Madrid. "Non possiamo fare una cosa simile. Giochiamo contro i campioni ed è già difficile per questo. Dobbiamo andare al Bernabeu a giocare la nostra partita con la testa positiva -spiega il difensore a 'Marca'. Il problema non è la difesa, l'attacco o l'attitudine. Dobbiamo difendere tutti e attaccare tutti. Una squadra non dipende da 4 difensori o da tre attaccanti. E' un discorso che riguarda tutti". Soprattutto in vista di un appuntamento così importante e delicato al tempo stesso. "Il Real ha giocatori di personalità e carattere, è una squadra temibile e con molta esperienza. Paura? Mai. Né la Roma né io possiamo aver paura di nessuno. Rispetto sì, ma paura no. Ha perso Ronaldo, un campione, ma il Real sarà sempre il Real. Adesso gioca più di squadra".