Golf: FedEx Cup, c'è anche F.Molinari

ROMA, 18 SET - Francesco Molinari partecipa alla volata finale verso i 10 milioni di dollari della FedEx Cup, assegnati al vincitore di una speciale classifica a punti, sul percorso dell'East Lake GC, ad Atlanta, dove si disputa il Tour Championship, quarta e ultima gara dei PlayOffs che conclude anche la stagione del PGA Tour 2017-2018. In campo 30 giocatori, i primi nella graduatoria della FedEx, tra i quali ben 17 (11 statunitensi, praticamente tutto il team escluso Jordan Spieth, e sei europei) dei 24 che la prossima settimana disputeranno la Ryder Cup (Le Golf National, Parigi, 28-30 settembre). I concorrenti saliranno sul tee di partenza del Tour Championship con un punteggio FedEx diverso da quello acquisito dopo la gara precedente. Infatti i punti sono stati resettati, naturalmente mantenendo le posizioni. Difende il titolo in FedEx Justin Thomas, mentre nel torneo lo farà Xander Schauffele, uno dei giocatori rivelazione della stagione, che però ha chance limitate per arrivare al jackpot (18/o in FedEx).