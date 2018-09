Golf: uccisa negli Usa Celia Barquin

(ANSA-AP) - AMES (STATI UNITI), 18 SET - La golfista spagnola Celia Barquín Arozamena, vincitrice dell'ultimo European Ladies Amateur Championship, è stata uccisa negli Stati Uniti con numerosi colpi di coltello, pare inferti da un senza tetto. Il corpo della 22enne spagnola è stato trovato in uno stagno sui campi da golf del Coldwater Links di Ames, nello Iowa, dove la Barquin si stava allenando, con ferite a busto, testa e collo. Un uomo, Collin Daniel Richards, che viveva in una tenda nei pressi del campo da golf, è stato già fermato dalla polizia con l'accusa di omicidio di primo grado. Al momento del fermo Richards aveva diversi graffi sul viso ed una profonda lacerazione alla mano sinistra. E' stato trovato in possesso di un coltello. La Barquin si era trasferita negli Stati Uniti dove studiava ingegneria civile all'Iowa State University.