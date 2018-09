Inter in Champions dopo 2.381 giorni

MILANO, 18 SET - Dopo 2.381 giorni, l'Inter torna in Champions. Contro il Tottenham sono attesi circa 65 mila spettatori a San Siro, con una coreografia ad hoc preparata dalla curva Nord, per celebrare il rientro nel calcio che conta. Era un'Inter completamente diversa, quella che il 13 marzo 2012 venne eliminata dal Marsiglia negli ottavi: Moratti era ancora presidente, Ranieri era l'allenatore e non aveva ancora compiuto l'impresa con il Leicester in Premier; oggi, invece, dopo il breve interregno di Thohir, Suning è la proprietaria e in panchina siede un altro ex romanista come Spalletti, che vuole riscattare l'avvio ad andamento lento in campionato con uno squillo in Champions. Inter-Tottenham è ormai una classica europea: le due squadre si sono incrociate in Europa League nel 2012/13, inglesi qualificati dopo il 3-0 dell'andata e lo 1-4 dell'andata. L'unico precedente in Champions League, invece, risale al 2010/11: Inter vittoriosa 4-3 in casa e sconfitta a White Hart Lane 1-3.