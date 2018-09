Marcelino: "CR7? Proveremo a limitarlo"

TORINO, 18 SET - "La Juve è la miglior squadra in Italia, una delle candidate a vincere la Champions: ma noi vogliamo giocare per vincere, superare la prima fase". Così l'allenatore del Valencia, Marcelino Garcia Toral, consapevole della forza dei bianconeri, ma non spaventato dalla sfida di domani nel Mestalla, primo appuntamento della Champions 2018/19: "Sono una squadra vincente, brava ad attendere l'errore dell'avversario per poi punirlo - ha aggiunto il tecnico spagnolo, in conferenza stampa -. Allegri? Un allenatore che per nove stagioni consecutive è entrato in Champions, dopo questo dato, ogni commento è superfluo, è uno dei tecnici più prestigiosi del mondo". Gli spagnoli ritroveranno Ronaldo come avversario, dopo averlo affrontato per anni nella Liga: "Paura di CR7? Abbiamo affrontato molte volte Cristiano in altre occasioni, paura non è la parola giusta. Saremo attenti, faremo in modo che partecipi il meno possibile al gioco, ma in nessun caso la sua presenza modificherà il nostro comportamento".