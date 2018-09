Giochi: Zaia, "Torino ci ripensi"

ROMA, 18 SET - "Tifo perché Torino ci ripensi". Luca Zaia confida ancora nella candidatura a tre per i Giochi invernali 2026. "Io ci ho sempre creduto al tridente - ha detto il governatore del Veneto intervenendo a Radio 24 -. Nessuna manovra contro il Piemonte. Ognuno di noi aveva un dossier. Circa un mese fa il presidente Malagò ci ha convocati dando vita alla corsa a tre. Già allora si sapeva che il nome doveva essere un punto di un negoziato. Sul fatto del nome, per Cortina va bene anche essere ultimi. Il logo non ha nessuna importanza, lo considero un problema irrilevante. Per noi importante è la visibilità delle nostre belle montagne. Non possiamo rinunciare alla candidatura. Ci sono ancora i tempi. Se perdiamo, perdiamo tutti. Si rischia di perdere le Olimpiadi e la credibilità del Paese".