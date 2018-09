Allegri, Costa ha avuto un black-out

TORINO, 18 SET - "Quello di Douglas Costa è stato un episodio spiacevole, un black-out che ha sorpreso tutti, anche lui. In tribuna domani? No, deciderò se farlo giocare ma sarà scelta tecnica". Allegri esclude una punizione ulteriore per il brasiliano, al centro delle polemiche dopo lo sputo a Di Francesco: "E' un ragazzo sereno, ha chiesto scusa e pagherà con le quattro giornate di squalifica. Potrà dimostrare il suo fair play, ieri si è allenato bene. La società non farà ricorso: non è stato bell'esempio, ma il primo a essere distrutto e deluso è stato lui".