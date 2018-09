Sala, brand olimpico Milano-Cortina

MILANO, 19 SET - "Sono assolutamente d'accordo con l'accoppiata Milano e Cortina. Nel brand olimpico ci sarà Milano-Cortina 2026". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando a Rtl 102.5. "Ieri ho sentito il sindaco di Cortina e lui è d'accordo. La mia battaglia non è di arroganza ma in questo momento avere davanti il nome e l'immagine di Milano è un bene per tutti - ha concluso -, per questa città e per l'Italia, lo dice uno che è spesso all'estero e sente gli umori del mondo su Milano, una città che ha grande reputazione".