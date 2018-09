Fontana, curioso garanzia solo se in 3

MILANO , 19 SET - "È curioso che se eravamo in tre lo Stato metteva le garanzie e in due non le mette più ": così ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Radio anch'io parlando della candidatura alle Olimpiadi 2026 in cui si sono fatte avanti Veneto e Lombardia dopo che Torino si è sfilata da una candidatura a tre. Comunque "credo che come regioni - ha aggiunto - si possano garantire le coperture e poi trovare privati come sponsor".