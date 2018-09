'Nessuna decisione per escludere Torino'

MILANO, 19 SET - "Non è stata una decisione quella di escludere Torino. Non so se rientrerà nella partita ma dal mio punto di vista rimane come condizione quella che ho sempre posto, cioè che Milano sia prima nel nome". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della candidatura a due, che vede insieme Milano e Cortina, per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. "Tutto si è sbloccato con una telefonata che Zaia mi ha fatto all'alba di ieri per dirmi che il tempo stringeva e bisognava trovare una soluzione diversa - ha aggiunto -, io ho accettato a patto del rispetto delle mie richieste". Ai giornalisti che gli hanno fatto notare che, in questa partita, dovrà dialogare e lavorare con la Lega, Sala ha replicato che "la mia posizione dal punto di vista politico non vacilla, anzi il fatto di essere dentro certe partite porterà avanti alcune ragioni della sinistra - ha concluso -, meglio esserci che non esserci, ma senza compromessi".