'Se vinciamo spero governo cambi idea'

MILANO, 19 SET - "Se ci portiamo a casa la designazione a settembre dell'anno prossimo, vedremo se il governo potrà cambiare idea. Io mi auguro che il governo ci ripensi perché in 7 anni tante cose possono cambiare". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, a margine dell'assemblea dei costruttori di Assimpredil - Ance. Per quanto riguarda il capitolo dei fondi "per come stiamo immaginando queste Olimpiadi non saranno enormi - ha aggiunto-. Per Expo, ad esempio, ho raccolto alla fine circa 400 milioni e non c'era dietro un marchio importante come quello delle Olimpiadi, quindi sono sufficientemente tranquillo. L'importante adesso è che i due sindaci e i due presidenti di Regione Lombardia e Veneto si incontrino a breve, da ieri ho proposto di sintonizzare l'agenda per incontrarci a breve".