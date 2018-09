Cio riceve Milano-Cortina, c'è Bach

LOSANNA, 19 SET - All'incontro in corso a Losanna tra la delegazione italiana per la candidatura Milano-Cortina (guidata dall'ex campionessa olimpica di scherma Diana Bianchedi) e quella del Cio sta partecipando, apprende l'Ansa in ambienti olimpici, anche il presidente dello sport mondiale Thomas Bach. Un segnale, si fa notare a Losanna, di come il presidente del Cio (anch'egli ex campione olimpico di scherma) segua con attenzione l'evolversi della candidatura italiana.