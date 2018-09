Inzaghi, 'in Europa e' un'altra musica'

ROMA, 19 SET - "Il ritorno dei quarti di finale con il Salisburgo lo vorrei rigiocare" anche se fino a quella partita "era stato fatto un grande percorso in Europa League. Le gare sono tutte insidiose, avevamo un buon vantaggio all'andata ma è andata così. Domani ricominciamo, sappiamo che è la prima in Europa, che sarà un girone complicato ma anche che stiamo facendo in modo che domani ci sia un buon esordio". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia dell'esordio in Europa League in programma domani allo stadio Olimpico contro i ciprioti dell'Apollon Limassol. "Sicuramente - ha aggiunto Inzaghi in conferenza stampa - vogliamo far bene perché sappiamo che per noi è importante e che ho giocatori importanti. Per domani ci sarà qualche cambio, è importante che tutti trovino una buona condizione. Veniamo da buona vittoria a Empoli ma sappiamo che in Europa cambia tutto ed è un'altra musica".