Malagò,costruiamo dossier Milano-Cortina

ROMA, 20 SET - "Ho parlato ieri col sindaco Appendino e auspico ancora oggi che possa esserci un ripensamento da parte di Torino, ma in questo momento la vedo complicata. Ora c'è questa ipotesi nuova con le altre due città, Milano e Cortina, e le regioni Lombardia e Veneto, più che convinte di andare avanti". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, fotografa la situazione sulla candidatura italiana per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. "Ho proposto alla Appendino di venire a Roma, magari per vedersi con gli altri e fare il punto della situazione per cercare di capire i margini di manovra, ma mi ha risposto che restano sulle loro posizioni" aggiunge il capo dello sport italiano ai microfoni della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital. "Vediamo adesso come si può costruire questo nuovo dossier ha aggiunto - Certo la considerazione fatta ieri da Fontana (presidente della Lombardia, ndr) mi pare di buon senso: perché se una si chiama fuori, le altre due devono essere penalizzate?".