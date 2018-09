Giochi 26: Sala, Cio vede ok candidatura

MILANO , 20 SET - L'incontro di ieri a Losanna per presentare la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026 è andata "bene" secondo il sindaco Giuseppe Sala. "La candidatura è ben vista e il Coni credo dovrà fare una giunta nei prossimi giorni" ha aggiunto, sottolineando che "non c'è un giorno da perdere". "Il primo passaggio fondamentale - ha detto - è a inizio ottobre a Buenos Aires e noi dobbiamo essere convincenti sul progetto, sulle garanzie e dell'appoggio del governo che anche se non attraverso i fondi ci deve essere".