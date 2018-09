Fdi 'pianto Appendino non commuove'

TORINO, 20 SET - "Appendino recita il suo ultimo pianto isterico con parole che sono solo un tentativo ridicolo di discolparsi. Non commuove neppure il suo Governo dove non se la fila nessuno. I suoi no, i tentennamenti della sua maggioranza, ma sopratutto la sua incapacità sono l'unica causa dell'esclusione di Torino". Così, in una nota, la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli sulle Olimpiadi invernali del 2026. "Paradossale che chieda chi finanzia l'evento proprio lei che allontana il mondo dell'imprenditoria e privati ogni volta che prende posizione su qualunque tema - aggiunge -. L'unica cosa decente da fare per chi è nei suoi panni è dimettersi. Quando si provava a fare squadra per promuovere Torino e le si voleva dare una mano manco rispondeva al telefono. Ora non noi facciamo il tifo per l'Italia che ha bisogno di tutte le personalità possibili - tranne Appendino - per avere una chance''.