Giochi 26: Malagò,parla chi non li vedrà

BOLOGNA, 20 SET - Un "diluvio" e un "delirio di esternazioni" su "cosa si deve fare o cosa si deve pensare per le Olimpiadi invernali" arrivate anche da "tante persone che credo non siano mai state ad un'Olimpiade, non invernale ma in assoluto, e probabilmente non la vedranno neanche. Però va bene così". L'ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, aprendo la Giunta del Comitato Olimpico italiano che si tiene a Bologna. Malagò, ha parlato così nel suo discorso introduttivo, ringraziando il presidente della federazione sport invernali, Flavio Roda che, al contrario, "è la persona che più di tutti avrebbe dovuto e potuto dire qualcosa - ha detto Malagò - Ho apprezzato moltissimo perché, almeno fino ad adesso, e ti ringrazio, non hai alimentato le considerazioni".