Mondiali ciclismo, sfuma 'Vicenza 2020'

VENEZIA, 20 SET - Sfuma la candidatura di Vicenza come sede dei Mondiali di ciclismo del 2020, per il ritardo da parte del Governo a fare pervenire la garanzia sui fondi per l'organizzazione della manifestazione. Lo rende noto oggi l'assessore allo Sport della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, che accusa in particolare gli esecutivi di centrosinistra, rei di "non aver avuto nemmeno la gentilezza di rispondere" alle richieste del territorio. "Confermo che da parte del Governo - precisa in una nota Corazzari - non più tardi di una decina di giorni fa è stata comunicata l'intenzione di garantire altri 2,5 milioni di euro per l'organizzazione dei Mondiali 2020 a Vicenza. A questa precisa volontà espressa dal Governo, che si aggiungeva ai primi fondi stanziati - aggiunge - dalla Fci è stato risposto che le garanzie erano arrivate oltre il termine ultimo".