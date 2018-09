Quagliarella'Mourinho mi voleva a Inter'

ROMA, 20 SET - "José Mourinho, quando giocavo nell'Udinese, dopo una partita mi disse di andare da loro. Negli anni sono stato vicino all'Inter in due-tre occasioni, poi le trattative non si sono concretizzate''. Fabio Quagliarella, il calciatore in attività con il maggior numero di reti in Serie A, ha iniziato la stagione segnando come di consueto gol pesanti e di pregevole fattura per la sua Sampdoria, e si appresta ad affrontare l'Inter nell'anticipo del sabato sera. "Ogni partita - ricorda in una intervista a Dazn l'attaccante doriano - ha episodi diversi e occasioni diverse, non penso mai a come posso calciare o segnare. 90 minuti sono lunghi, figuriamoci contro squadre come l'Inter".