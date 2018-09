Zaytsev,motto Nazionale è'libera i cani'

MILANO, 20 SET - ''Il motto della nostra Nazionale è 'libera i cani'. Rappresenta la foga dei nostri panchinari quando entrano in campo come cani randagi e danno un contributo importante. Chi è il cane alpha della Nazionale? C'è uno scettro e ce lo contendiamo ad ogni gara''. Lo dice il capitano della Nazionale Italiana di volley, Ivan Zaytsev, durante il Media Day dei Mondiali, alla vigilia della gara contro la Finlandia che si disputerà domani al Forum di Assago. ''Nella prima fase - evidenzia Zaytsev - ci siamo conquistati un bel vantaggio. Sono 4 punti da sfruttare, una bella assicurazione sulla vita ma non vogliamo certo arrivare con l'acqua alla gola. Servono i tre punti contro la Finlandia, sulla carta sono gli avversari più deboli ma giocando contro i padroni di casa possono giocare a braccio sciolto. Dopo penseremo alla Russia, per me resta la squadra da battere. Io devo migliorare a muro, faccio ancora schifo''.