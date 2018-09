Europei Polo: Italia-Spagna 7-5

ROMA, 20 SET - Esordio vittorioso per la nazionale italiana di polo, 'griffata' US Polo Assn., agli Europei che sono cominciati oggi nella magnifica cornice del Villa a Sesta Club, al confine tra le province di Arezzo e Siena, e che nel 2011 ospito' la prima fase dei Mondiali. Gli azzurri hanno battuto la Spagna per 7-5. Negli altri match di oggi, successi dell'Azerbaigian sull'Olanda e della Svizzera sulla Germania. Gli Europei di polo in Toscana continueranno fino a domenica 30.