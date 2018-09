Coni:Taucer verso guida procura generale

BOLOGNA, 20 SET - E' quello del prefetto Ugo Taucer il profilo individuato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, per il ruolo di procuratore generale dello sport. Prende il posto del dimissionario Enrico Cataldi. La proposta, comunicata oggi dal presidente alla Giunta riunita a Bologna, sarà portata in approvazione al consiglio nazionale del prossimo 26 ottobre. "E' una persona - ha detto Malagò incontrando la stampa al termine della riunione - che sicuramente ha un curriculum molto importante e requisiti di primissimo livello per prendere il posto di Cataldi".